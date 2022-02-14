Шольц наголошує на попередженні Москві

Канцлер Олаф Шольц знову пригрозив Росії жорсткими санкціями у зв'язку з кризою з Україною, але водночас підтримав пропозицію про діалог, пише Süddeutsche Zeitung

«У разі військової ескалації ми готові прийняти дуже далекосяжні та ефективні санкції у координації з нашими союзниками», – сказав політик СДПН під час спільного виступу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. "Якщо Росія знову порушить територіальну цілісність України, ми знаємо, що робити", - сказав Шольц.

При цьому канцлер заявив: «Ми готові до серйозного діалогу з Росією з питань європейської безпеки». Німеччина підтримує відповідні пропозиції НАТО та США. Тепер чекають відповіді від Росії. Шольц попросив Москву використати наявні пропозиції для діалогу. Німеччина виступатиме за тісну координацію з Україною.

Очікується, що Росія зробить "чіткі кроки для деескалації нинішньої напруги", сказав Шольц. Уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія проти України матиме серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії. Канцлер підкреслив, що наголосить на цьому й у вівторок у Москві.

Шольц подякував Україні "за врівноважену та обережну реакцію на дуже складну, а також загрозливу ситуацію, з якою вони справляються з почуттям міри протягом багатьох тижнів". Він закликав Київ продовжувати цю відповідальну політику. «Наша спільна мета — уникнути ескалації», — підкреслив Шольц. Для цього ми тісно співпрацюємо з союзниками та партнерами.

Шольц пообіцяв Україні подальшу фінансову допомогу. Країна отримає 150 мільйонів євро у вигляді нової незв'язаної фінансової позики, а також 150 мільйонів євро можна отримати з позики, що існує, яка ще не виплачена, заявив політик СДПН під час спільної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.(…)

"Це дуже серйозні часи, коли я відвідую Україну", - сказав Шольц.

За останні вісім років жодна країна світу не надала Україні більше фінансової допомоги, ніж Німеччина. Дано понад два мільярди євро. Шольц оголосив, що має намір продовжити спільну роботу.