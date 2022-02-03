Шольц прилетить до Києва перед зустріччю з Путіним

Канцлер ФРН Олаф Шольц здійснить візит до Києва 14 лютого, після чого відвідає Москву 15 лютого.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відомство федерального канцлера.

Деталі обох візитів поки не розголошуються.

Це будуть перші візити в обидві країни Шольца на посаді глави німецького уряду. Він сам нещодавно анонсував свою поїздку до Москви, але не згадав, що планує відвідати до цього Київ. За словами канцлера, завданням є використати всі можливості та всі формати для недопущення порушення суверенітету та територіальної цілісності України, збройного вторгнення Росії.

Як повідомлялося, на початку року візити в такій же послідовності – спочатку столиця України, потім РФ – здійснила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.