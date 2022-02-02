"Слуги" ініціюють позачергове засідання Ради й кличуть на нього силовиків

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому заслухають інформацію керівників правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень проти народних депутатів.

Відповідну заяву Арахамії розповсюдила в Телеграм речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Наша партія завжди мала нульову толерантність до будь-яких правопорушень із боку осіб, наділених владою. Особливо, коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику", - зазначив він.

Водночас Арахамія заявив, що "останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки".

Він ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому необхідно заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів.

Як відомо, вчора Рада відкрила сьому сесію й пішла на двотижневий карантин через високу захворюваність на коронавірус.Що цьому передувало

Напередодні ввечері видання "Українська правда" опублікувало відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участі нардепа Трухіна. Патрульний розповів, що в той день той мав ознаки алкогольного сп'яніння. На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що знаходився за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

Сьогодні генпрокурор Ірина Венедіктова доручила відкрити щодо Трухіна кримінальне провадження. Розслідувати його, за дорученням Венедіктової, має НАБУ. В "Слузі народу" вже оголосили про виключення скандального нардепа з партії. За матеріалами УНІАН.