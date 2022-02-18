Голова Політичної партії "Сила і Честь", ексголова СБУ, ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України, ексзаступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Надзвичайний і Повноважний Посол України, генерал - полковник Ігор Смешко вважає, що початок повномасштабної війни Росії проти України стане початком кінця РФ. Про це він заявив в ефірі YouTube-шоу "ГОРДОН" 17-го лютого.

Путін сьогодні потрапив у капкан, "привівши всю машину військову в найвищий ступінь готовності", - зазначив Ігор Смешко.

"Рівень доходів на людину в Польщі й коефіцієнт економічного зростання в Польщі вищий, ніж у Росії, яка має найбагатші ресурси у світі. Звідси - капкан, у який потрапив (президент РФ Володимир Путін - ред.) Путін зараз, привівши всю машину військову в найвищий ступінь готовності. […] У цілому почати війну досить. Навіть завдати поразки в битві першій - ну, із трьох сторін, - використовуючи всі види збройних сил - військово-космічні, військово-морський флот, сухопутні війська, сили спецоперацій, увесь набір асортименту стратегічного плану, - увійти можна, розпочати третю світову війну. Перемогти не можна. Ця війна, якщо її розпочне Путін, - це початок кінця Росії однозначно. Виграє лише Китай. Тому що Китай і так - майже 2 млрд населення - нависає над територією, де 1 особа на 1 км² до Уралу. Нам від цього не легше", - заявив він.