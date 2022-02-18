Спостерігачі ОБСЄ масово пішли у відпустку на тлі ескалації

Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв'язку із військово- політичною ситуацією в Україні. Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого.

Згідно з інформацією, яку журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії отримали в одному з розвідувальних органів України - понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.

Радіо Свобода звернулася за офіційним коментарем до Місії, там не спростували й не підтвердили цю інформацію. Водночас послалися на повідомлення для преси від 13 лютого, у якому йдеться про те, що окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів.

Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі. За матеріалами Радіо Свобода.