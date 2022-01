США готові збільшити оборонну допомогу Україні в разі подальшої агресії РФ - Блінкен

Сполучені Штати Америки готові збільшити оборонну допомогу Україні в разі, якщо Росія обере шлях подальшої ескалації.

Про це поінформували в Держдепартаменті США за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зазначається, що під час розмови Блінкен підтвердив свою підтримку дипломатичного шляху вирішення ситуації, а також запевнив, що без участі України жодні предметні дискусії щодо нашої держави не відбуватимуться.

- Він повторив, що якщо Росія обере шлях подальшого конфлікту, США, їхні союзники та партнери готові застосувати величезну ціну для економіки Росії, зміцнити присутність НАТО в прифронтових країнах-членах Альянсу, а також збільшити оборонну допомогу для України, - йдеться в повідомленні.

Під час розмови Блінкен відзначив спільне занепокоєння через триваюче нарощування російських військових сил біля кордонів України.

Держсекретар обговорив із Кулебою результати перемовин між делегаціями США та Росії в Женеві, а також подальші кроки, зокрема сьогоднішнє засіданням Ради НАТО-РФ у Брюсселі.

Крім того, Блінкен поділився очікуваннями від засідання Постійної ради ОБСЄ, яке відбудеться у Відні 13 січня.

- Ми чітко дали зрозуміти Росії, що дипломатія є єдиним відповідальним шляхом уперед. Я поговорив з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Ми радимося з Україною на кожному кроці наших відносин із Росією цього тижня, і про Україну без України нічого не буде, - написав Блінкен у своєму Twitter за підсумками розмови.

We have been clear with Russia that diplomacy is the only responsible way forward. I spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba today - we are consulting with Ukraine on every step of our engagements with Russia this week, and there will be nothing about Ukraine, without Ukraine.

- Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 11, 2022

Раніше в МЗС України поінформували, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба погодили позиції перед Радою НАТО-РФ, яка відбудеться 12 січня. Сторони також обговорили кроки для стримування агресії Росії.

12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-РФ. Основна мета переговорів полягає у продовженні дискусії, яку 10 січня у Женеві розпочали делегації США та Росії (щодо ситуації довкола України та так званих гарантій безпеки, на яких наполягає Кремль.

За матеріалами Держдепартамент США, ICTV Факти