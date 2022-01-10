США на переговорах з Росією підтвердили принцип «нічого про Україну без України»

США під час переговорів у Женеві заявили російській стороні про намір твердо дотримуватимуться принципу, що обговорення будь-яких питань європейської безпеки відбуватиметься лише за присутності країн Європи, і це стосується й України.

Про це заявила глава американської делегації Венді Шерман під час телефонної пресконференції за результатами цієї зустрічі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не відмовимося від двостороннього співробітництва із суверенними державами, які хочуть взаємодіяти зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішень ні про Україну без України, ні про Європу без Європи, ні про НАТО без НАТО», - наголосила перша заступниця держсекретаря США.

Шерман також закликала Росію дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародними нормами й домовленостями, які вона неодноразово підтверджувала впродовж багатьох років.

«Жодна країна не може змінювати кордони іншої силою або диктувати умови щодо зовнішньої політики іншої країни, або ж забороняти іншій державі обирати альянси», - наголосила Шерман.

Вона також зазначила, що під час переговорів у Женеві США запропонували низку ідей щодо взаємодії з росіянами в питаннях безпеки, які могли би відповідати спільним інтересам та поліпшити стратегічну стабільність. Зокрема, за словами Шерман, американська сторона запропонувала продовжити більш детальні переговори щодо розміщення ракет та проведення масштабних військових навчань у зонах, наближених до міжнародних кордонів.

Крім того, представниця Держдепартаменту закликала РФ здійснити «конкретні кроки щодо зниження напруженості», щоби добитися прогресу в дипломатичних переговорах.

10 січня в Женеві відбулася основна зустріч делегацій США й Росії в межах двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності. Однією з головних цілей переговорів став пошук шляхів деескалації в Європі на тлі зосередження понад стотисячного контингенту РФ біля кордону України.