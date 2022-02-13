США публікують розвідувальні дані, щоб зупинити війну - радник Байдена Салліван

США публікують дані розвідки, щоб запобігти ймовірному новому вторгненню Росії в Україну. Про це заявив радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван в ефірі CNN 13 лютого.

За словами Саллівана, США публікують розвідувальні дані, "щоб зупинити війну, а не розпочати її".

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати тут сюрприз - звалити щось на Україну чи світ. Ми подбаємо про те, щоб доносити світові те, що ми бачимо, настільки прозоро й чітко, наскільки це можливо, і ділитися цією інформацією якомога ширше. Це те, що ми зробили. Це те, що ми й далі робитимемо", - заявив радник.

Салліван наголосив, що точний день ймовірного вторгнення не можна передбачити, але "великі воєнні дії Росії можуть розпочатися в Україні будь- якого дня, навіть найближчого тижня, до закінчення Олімпіади".

Радник заявив, що США готові дотримуватися шляху дипломатії, але також "готові відповісти єдиним і рішучим способом із нашими союзниками й партнерами", якщо Росія продовжить ескалацію.

За його словами, якщо Росія справді вирішить вторгнутися в Україну, вона може провести операцію під "чужим прапором" і використати її як привід.

"У нас є інформація, яку ми зібрали за допомогою розвідки, що вказує на активне планування цього, і не тільки Сполучені Штати говорять про це. У нас є наші союзники з НАТО, які теж заявляють про це, тому що вони змогли переглянути ці розвіддані, оцінити їхню вірогідність і дійти такого самого висновку, якого дійшли ми. Тож я справді вважаю, що світ має бути готовий до інсценізації Росією приводу", - заявив Салліван.