США ввели санкції проти чотирьох проросійських політиків з України

Міністерство фінансів США у четвер оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох українських політиків, діяльність яких пов’язується з інтересами Росії.

Про це повідомляє Мінфін США, передає Укрінформ.

«Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадив санкції проти чотирьох осіб, причетних до дій російського уряду щодо впливу, спрямованого на дестабілізацію України», - заявили в американському відомстві.

При цьому наголошується, що нинішні обмеження є частиною загальних зусиль США щодо протидії особам та організаціям, які поширюють російську дезінформацію.

Зокрема, санкції запроваджені проти народних депутатів України від ОПЗЖ Тараса Козака й Олега Волошина.

У Мінфіні США заявили, що Козак, який контролює кілька телеканалів в Україні, підтримав план ФСБ щодо «очорнення» команди Президента України та використовував ЗМІ, щоби поширити дезінформацію про вибори в США.

Натомість Олег Волошин, за даними Мінфіну США, «співпрацював з російськими представниками, щоби підірвати позиції українських урядовців, а також захищав інтереси Росії». Він також взаємодіяв з громадянином РФ Костянтином Килимником, пов’язаним з російською розвідкою та спробами вплинути на президентські вибори в США, стверджує американське відомство.

Крім того, санкції запроваджені щодо колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Володимира Олійника та ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

«Олійник завжди підтримував Росію, він зараз проживає в Москві й поділяє антизахідні настрої РФ. У 2021 році Олійник працював за вказівкою ФСБ щодо збору інформації про критично важливу інфраструктуру України»,- зауважили в американському Мінфіні.

За його даними, Сівкович «працював з мережею агентів російської розвідки над проведенням операцій впливу з метою створення підтримки в Україні для офіційної передачі Криму Росії».

Запровадження санкцій американським Мінфіном означає, що вся власність та інтереси зазначених осіб, яка перебуває під юрисдикцією США, буде заблокована. Це включає операції з валютою, які здійснюються через американські банківські системи, а також рухомими та нерухомими об’єктами. Крім того, обмеження поширюються на підприємства та організації, контрольним пакетом акцій яких володіють ці особи. Паралельно запроваджується заборона на проведення будь-яких операцій у Сполучених Штатах з власністю або інтересами тих, хто опинився під санкціями Мінфіну.