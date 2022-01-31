Стала відома дата нової зустрічі радників "Нормандської четвірки"

Наступна зустріч радників "Нормандської четвірки" відбудеться у Берліні 10 лютого. Про це 31 січня повідомив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, відео опубліковано на YouTube-каналі ООН.

"Як ви знаєте, Франція та Німеччина активно займаються цим питанням [урегулюванням ситуації навколо України], радники з національної безпеки зустрілися у нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - заявив він.

Де Рів'єр додав, що Франція робитиме все можливе, щоб сприяти деескалації ситуації навколо України. За матеріалами Гордон.