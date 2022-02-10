Столтенберг заперечив план «фінляндизації» України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України, тобто узаконення нейтрального статусу української держави.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.

Відповідаючи на запитання стосовно нібито ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про так звану фінляндизацію України, генсек сказав таке: "Усі союзники по НАТО, зокрема Франція, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях. Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити їхні сусіди, – це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися. Сфери впливу стали частиною історії й повинні залишитися в історії. Україна має право подати заявку на членство у НАТО, і лише союзники мають вирішувати, чи відповідає вона вимогам для вступу, і ніхто інший", – заявив Столтенберг.

"Коли моя країна, Норвегія, вступала до НАТО у 1949 році, СРСР був проти цього. Але я радий, що Париж, Лондон та Вашингтон, великі держави Альянсу того часу, сказали, що це питання має вирішити Норвегія. Ми застосовуємо цей самий принцип сьогодні, і ми не збираємося ставити його під сумнів", – додав Столтенберг.

Окрім того, він висловився за те, щоб запросити керівників України та Грузії до Мадрида, на найближчий саміт Альянсу, який заплановано на червень цього року. "Думаю, що це гарний майданчик для зустрічей з партнерами, але нам ще потрібно визначитися з точним форматом заходу", – зазначив Столтенберг.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон розповів журналістам, що однією з тем перемовин з Путіним є ідея "фінляндизації" України, тобто закріплення за нею позаблокового статусу. Сам Макрон пізніше на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським заперечив, що говорив з Путіним про "фінляндизацію" України.

Як повідомляв Укрінформ, союзники по НАТО послідовно закликають Москву припинити військове нарощування навколо України та здійснити деескалацію напруги, до розв'язання усіх питань безпеки шляхом діалогу та перемовин.

НАТО та США передали Москві письмову відповідь на проєкти угод про так звані гарантії безпеки, що були надані їм російською стороною у грудні минулого року, та відкинули ультимативні вимоги Кремля відмовитися від політики "відкритих дверей" НАТО та згорнути військову присутність Альянсу в країнах, що межують з РФ.

Російський лідер Володимир Путін звинуватив США та НАТО в "ігноруванні" російських безпекових пропозицій. Військова напруга навколо кордонів України, що була спровокована Москвою, триває.