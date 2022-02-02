Стримати Росію: Кулеба назвав три речі, які може зробити ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три речі, які може зробити Європейський Союз, щоб запобігти вторгненню Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу для іноземних журналістів, передає кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії підкреслив, що найкраще, що можуть зробити Євросоюз та країни-члени зараз, зводиться до трьох речей.

«По-перше, залишайтеся міцними та єдиними щодо неприйнятності російських ультиматумів і вимог», - закликав Кулеба.

«По-друге, завершити перелік санкцій, який ви готові застосувати у випадку російської військової ескалації, та зробіть це доступним для росіян, щоб вони могли бачити, що на них чекає. Бо ж останнім часом чи чуємо дискусії про серйозність санкцій, але настав час бути специфічним, інакше Росія може подумати, що це просто блеф», - зауважив міністр.

Третім елементом, на його думку, є допомога Україні у посиленні своєї безпеки та особливо кібербезпеки. Кулеба зазначив, що будь-яка країна ЄС може обрати, що їй найбільше до вподоби у допомозі Україні, але головне - демонстрація політичної волі посилювати українську безпеку.

Європейський Союз вже далеко просунувся в роботі із підготовки обмежувальних заходів, що можуть бути застосовані у випадку подальших агресивних дій Росії проти України, але їх тип та обсяг прямо залежатиме від характеру та обсягу агресивних дій російської сторони.