Суд оголосить рішення про запобіжний захід Порошенку 19 січня

Печерський райсуд Києва переніс на 19 січня оголошення рішення про обрання запобіжного заходу п'ятому Президентові Петру Порошенку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Петро Порошенко повідомив, вийшовши з будівлі суду до своїх прихильників.

"Вони ухвалили рішення оголошувати рішення на Водохреще - 19-те число", - сказав Порошенко. Він додав, що його намагалися арештувати, але "Щось в них пішло не так".

Політик подякував активістам, які зустрічали його аеропорту та прийшли підтримати до Печерського райсуду. А також заявив, що чекає їх під судом 19 січня.

Прихильники проводжали експрезидента до автівки, скандуючи: "Дякуємо" та "Україні потрібен Порох".

Загалом на рішення суду очікували більш як 5 годин, відколи суддя пішов у нарадчу кімнату.

У ході засідання прокурор просив суд застосувати до Порошенка запобіжний у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

Він також попросив суд застосувати до Порошенка обов'язки здати слідчому на зберігання паспорти, не відлучатися з місця проживання і прибувати до слідчого за першим викликом у разі, якщо буде внесено заставу.

Аргументуючи розмір застави, прокурор зазначив, що у справі фігурує сума у 3 млрд грн, а також тим, що Порошенко спроможний внести заставу такого розміру, оскільки у 2021 році задекларував 50 млн доларів і 420 млн грн доходу.

Водночас захист заявив, що Порошенко не набув статусу підозрюваного, оскільки повідомлення про підозру було здійснено в неналежний спосіб. Також адвокати просили суд повернути прокурору клопотання про обрання запобіжного заходу, оскільки воно, на їх думку є нікчемним.

Нагадаємо, в. о. генерального прокурора Олексій Симоненко 20 грудня 2021 року підписав повідомлення про підозру Петру Порошенку в державній зраді та сприянні терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Надалі Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн. Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні уже повідомили про підозру нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину і бізнесмену Сергію Кузярі. Прокуратура клопотала в суді про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

Водночас суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кузярі обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Він перебував у СІЗО до січня поточного року, коли суд змінив йому запобіжний на цілодобовий домашній арешт. Ексміністр Демчишин наразі перебуває у міжнародному розшуку.