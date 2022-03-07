Третий раунд переговоров между Украиной и РФ закончился.

Третий раунд переговоров между Украиной и РФ, которые прошли 7 марта, закончился. Стороны продвинулись в вопросах логистики гуманитарных коридоров, по остальным пунктам продолжаются "интенсивные консультации".

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров... По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", — написал Подоляк.