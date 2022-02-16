Трубіцин: Я ніколи не затримувався на одержанні хабарів

Депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислав Трубіцин заявив 16 лютого у своєму Facebook, що навколо кримінального провадження за його участю створили багато фейків та міфів.

"За останні дні я отримав багато повідомлень підтримки, але також прочитав цілий вал фейкових новин про своє затримання й міфічні хабарі. Тепер настав час розповісти, як усе було насправді. По-перше, я ніколи й ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів! По-друге, я не бігав від НАБУ пів дня, як це вкидалося в медіа, і в розшук мене ніхто не оголошував... Так, я був в Оболонській РДА, коли туди приїхали детективи НАБУ. Але я там не ховався, а перебував на робочій зустрічі й за першого ж прохання правоохоронців вийшов до них", - написав політик.

Трубіцин заявив, що для того, щоб зібрати матеріал для кримінального провадження, із ним працював провокатор.

"По-третє, як з'ясувалося, практично протягом року за мною велося стеження і весь цей час мене активно провокував на незаконні дії провокатор і водночас агент НАБУ Андрій Максименко, якого те саме НАБУ ще у 2019 році спіймало на хабарі в $90 тис., та судова справа щодо нього досі не закрита. Тут, як кажуть, висновки робіть самі, чому цей Максименко цілий рік ходив за мною мало не по п'ятах, провокуючи мене на отримання неправомірної вигоди. Але весь цей час Максименко отримував від мене рішучу відмову на будь-які незаконні пропозиції... Я вважаю всю цю справу проти мене політичною розправою за мою тверду позицію в Київраді, яку я завжди мав і матиму! Я боєць по життю, обов'язково доб'юся справедливості! І так, уже завтра я буду присутній на пленарному засіданні Київради!" - підсумував він. За матеріалами Гордон.