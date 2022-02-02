Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо цього вимагатимуть "слуги" і ситуація

Народний депутат Олександр Трухін (фракція "Слуга Народу"), який потрапив у скандальну ДТП, заявив про готовність скласти мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "слуг".

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна" 2 лютого.

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців та колег по фракції ... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії", - каже депутат.

Переконує, що не тікав з місця ДТП до прибуття правоохоронців і хотів піти коли потерпілим вже надали допомогу.

"Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести і цю відповідальність", - каже Трухін.

І зазначає, що йому "щиро шкода, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Що стосується моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - підкреслив нардеп. За матеріалами hromadske.ua