Трухін заявив, що не має наміру здавати мандат

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін не має наміру здавати депутатський мандат. Про це він заявив у коментарі Bihus.info 15 лютого.

Журналістка запитала, чи планує Трухін здавати мандат і чи говорили з ним у фракції про це після скандалу з ДТП, у яку він потрапив минулого літа.

"Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання... Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює, щоб що?" - відповів нардеп.

3 серпня 2021 року в Києві зіткнулися три автомобілі: Audi, Ford та Daewoo. ЗМІ та очевидці повідомляли, що ДТП спровокував Audi, який врізався у Ford. Цей автомобіль відкинуло на Daewoo. Постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей, голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі та його помічник.

Інформагентство "Центр новин" та видання "Українська правда" повідомляли, що саме Трухін був за кермом автомобіля Audi. За даними видання "Полтавщина", нардеп 23 серпня брав участь у заходах із нагоди Дня прапора, а потім пив віскі з керівництвом Полтавської області у ресторані "Лілея".

"Цензор.НЕТ" та "Бабель" із посиланням на матеріали справи писали, що автомобілем керувала інша людина - Віктор Склема.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Його передали у Держбюро розслідувань.

У МВС спочатку не сумнівалися, що Трухін був в Audi, але зазначали, що незрозуміло, як пасажир чи водій. Голова поліції Києва Іван Вигівський сказав 20 вересня, що на ділянках із камерами машиною керував водій нардепа, але Трухін міг пересісти за кермо.

Трухін визнавав факт участі у ДТП. Він стверджував, що водії всіх машин на місці пройшли тест і "в жодного показники алкоголю в крові не перевищували норми". Чи був він сам за кермом, нардеп не уточнював.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила відео з камери патрульного поліції, який приїхав першим на місце ДТП за участю Трухіна. На записі видно, що Трухін намагався підкупити поліцейських, пропонуючи їм 150 тис. (валюти не уточнювали), хотів виїхати з місця події, а також відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Нардеп запевняв, що спав на задньому сидінні, а коли він прокинувся, "вже все сталося". Окрім того, на записі Трухін обіцяє, що "поговорить" із главою МВС Денисом Монастирським.

Уранці 2 лютого, після публікації розслідування "Української правди", голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Трухіна виключили з лав політсили. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціює позачергове засідання Ради, на якому заслухають правоохоронців. На його думку, Трухін має вийти із фракції.

Допитані співробітниками ДБР поліцейські не підтвердили інформації про пропозицію їм хабаря Трухіним. За словами Сухачова, співробітників поліції, які перебували на місці ДТП, допитали повторно 8 лютого. Вони не надали інформації про те, хто саме був за кермом автомобіля в момент ДТП. За матеріалами Гордон.