У Львові та Харкові відкриють генеральні консульства Туреччини

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на заяву українського президента після переговорів зі своїм турецьким колегою.

"Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та у Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян", - зазначив Володимир Зеленський.

Зараз статус генерального консульства у Львові мають лише дипломатичні представництва Польщі, Чехії та Росії. Інші країни почесними консульствами, консульствами, представництвами, консульськими кореспондентами та центрами візової підтримки.

Сьогодні в Києві документ про зону вільної торгівлі підписали в Києві в присутності президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час офіційної церемонії зустрічі в Маріїнському палаці привітав бійців почесної варти українським гаслом "Слава Україні!". За матеріалами Телеканал НТА.