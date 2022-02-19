У Москві склали списки для арештів та вбивств у разі вторгнення в Україну - розвідка США

Розвідка США отримала дані про те, що РФ може полювати на відомих політичних діячів, антикорупційних активістів, білоруських та російських дисидентів, які живуть у вигнанні, якщо Путін віддасть наказ про нове вторгнення до України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє FP.

Як зазначається, чотири особи, знайомі з американською розвідкою, заявили, що Москва підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або ліквідації у разі нападу військ РФ на Україну.

П'ята особа - американський чиновник, який ділився інформацією на умовах анонімності, - поінформувала, що США знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам людей в Україні, щоб поділитися цією інформацією з українськими урядовцями та іншими партнерами в регіоні, які можуть чимось допомогти.

"Як ми бачили в минулому та очікуємо, Росія спробує примусити окуповане населення до співпраці за допомогою залякування та репресій", - сказав американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

"Такі дії, що в минулих російських військових операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання та застосування катувань, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти політики Росії, включаючи російських та білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупціонерів, а також вразливі верстви населення, такі як релігійні та етнічні меншини та представники ЛГБТ", - зазначив американський посадовець.

В офісі Президента України Володимира Зеленського не відповіли одразу на запит про коментар з цього приводу.

Як повідомлялося, у четвер РФ та Білорусь розпочали спільні масштабні військові навчання "Союзна рішучість-2022" поблизу кордону України.

Окрім того, Москва продовжує деструктивну діяльність в Азово-Чорноморському регіоні, оголосивши великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 до 19 лютого у зв'язку з проведенням навчань, які передбачають ракетні та артилерійські стрільби.

За даними розвідки, РФ продовжує нарощування кількості тактичних військових груп на кордонах України.

Раніше Сполучені Штати закликали американців в Україні негайно виїхати через "посилену загрозу російських військових дій" проти України та коронавірусну ситуацію.