У НАТО готовий план на випадок російського вторгнення в Україну - Столтенберг

Хоча Україна не підпадає під дію статті 5 про колективну оборону як партнер, НАТО надає їй підтримку, і є план "на випадок непередбачених обставин". Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє DW.

"Підтримку надають на двосторонній основі різні союзники - Сполучені Штати, Великобританія, Канада та інші. Це допомога Україні в самозахисті. І це важливо, тому що це теж чіткий сигнал Росії", - сказав генсек, але не вдавався у подробиці, що має на увазі під "непередбачуваними обставинами".

Столтенберг заявив, що союзники готові до діалогу з Росією, але ніколи не підуть на компроміс з основ європейської безпеки, і додав, що країни НАТО зроблять все необхідне для захисту східного флангу Альянсу та стримування агресії проти союзників.

Генсек НАТО нагадав, що проти Росії у разі нового вторгнення в Україну Захід запровадить нові економічні санкції.

На тлі загрози нового вторгнення РФ в Україну Росія вимагає від НАТО відмовитись від розширення на схід і загрожує військовою відповіддю у разі відмови.

Цього тижня після переговорів із США, НАТО та в ОБСЄ Росія отримала відмову на її вимогу не брати Україну до НАТО.

У НАТО заявили, що переговори з РФ не дали значних результатів. Росія загрожує США та ЄС "незворотними наслідками" у разі невиконання її вимог.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.