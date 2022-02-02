У партнерстві України й Нідерландів з'явилися нові сторінки успіху - Зеленський

Візит до України прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте засвідчив появу нових сторінок успіху в партнерстві двох країн.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері Володимир Зеленський.

«Нідерланди - наш важливий партнер у межах ЄС та Альянсу, один з ключових торговельних партнерів у Європі та другий найбільший інвестор в українську економіку», - зазначив Президент.

За його словами, сьогодні у партнерстві України та Нідерландів з'явилися нові сторінки успіху.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ цієї країни Вопке Хукстра 1-2 лютого відвідали Україну з дводенним візитом.