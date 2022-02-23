У прикордонних районах вводяться додаткові режимні обмеження, - ДПСУ

2022-02-23 13:39

У районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

Серед обмежень:

  •  перебування у прикордонні у нічний час
  •  вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування
  •  рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об'єктів Держприкордонслужби України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

 

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