У Раді створять штаб з оборони, фракції працюватимуть у режимі "оборонної коаліції" - Арахамія

Фракції Верховної Ради працюватимуть у форматі "оборонної коаліції". Про це 22 лютого за підсумками зустрічі голів парламентських фракцій та груп із президентом України Володимиром Зеленським голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав на брифінгу, який транслювали у Facebook політсили.

"Ми домовилися, що парламент працюватиме у так званій оборонній коаліції, тобто ми сказали, що всі політичні суперечки відкладаються убік, немає опонентів. Усі разом працюють над тими речами, які треба зараз приймати. Насамперед - завтра ж - будуть зміни до оборонного бюджету, зміни до правил закупівель, щоб надати всім силовим структурам, що беруть участь в обороноздатності, [право проводити] швидкі процедури закупівель, щоб вони мали всі можливості", - розповів Арахамія.

Він анонсував створення штабу з оборони у Верховній Раді.

"Домовилися зробити штаб у парламенті по обороні й регулярно зустрічатися. Цей штаб напрацьовує різні рішення, йдемо до президента, обговорюємо разом із ним і потім приймаємо в парламенті", - повідомив нардеп.

2014 року, одразу після окупації Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку і російською армією та підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької й Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти й докази, надані Україною.

2015 року Верховна Рада України визнала підконтрольні Росії райони Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями.

15 лютого 2022 року нижня палата парламенту Росії - Держдума - ухвалила звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання незаконних формувань "ЛНР" та "ДНР" як "незалежних республік".

21 лютого Рада безпеки РФ розглянула питання визнання "незалежними республіками" незаконних збройних формувань "ЛДНР". Ніхто із членів Ради безпеки РФ не виступив проти такого визнання.

Пізніше того самого дня Путін оголосив про визнання "незалежності" окупованих територій України та підписав відповідні укази у присутності ватажків незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Укази офіційно передбачають введення російських військ на територію ОРДЛО для " підтримання миру". Пізно увечері 21 лютого жителі окупованого Донецька повідомили про пересування дуже великої колони танків та бронетехніки з Донецька у південно-західному напрямку до лінії фронту.

22 лютого Держдума, а за нею і верхня палата парламенту РФ - Рада Федерації - ратифікували договори РФ із "ЛДНР" про дружбу та взаємодопомогу.

Дії РФ засудили у Євросоюзі та США.

США ввели санкції проти "ЛДНР", Великобританія - проти п'яти російських банків та трьох бізнесменів із РФ, Німеччина вирішила зупинити сертифікацію "Північного потоку - 2", а Канада та Євросоюз анонсували санкції через рішення Путіна.

Рішення про визнання "ЛДНР" Путін ухвалив на тлі різкої ескалації на Донбасі, яку сфіксують із 17 лютого, а також стягування російських військ до кордону з Україною. За даними президента України Володимира Зеленського, біля українського кордону перебуває 150 тис. російських військових, техніка і важке озброєння. Західні країни попереджають, що Росія готується до вторгнення в Україну. Президент США Джо Байден заявив 18 лютого, що має підстави вважати, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення і що Росія нападе на Київ.

Західні країни обіцяли, що у разі вторгнення в Україну проти РФ буде введено жорсткі санкції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення РФ про визнання "незалежності" так званих "ЛДНР" Київ розцінює як порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Також воно може означати односторонній вихід РФ із Мінських угод та ігнорування рішень у межах нормандського формату, додав Зеленський. Верховна Рада ухвалила постанову, в якій заявила, що Росія, визнавши "незалежність" терористів, в односторонньому порядку вийшла з Мінських угод. За матеріалами Гордон.