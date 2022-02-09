У "Слузі народу" не обговорюють зміну назви партії - Шуляк

У партії "Слуга народу" наразі немає розмов щодо зміни назви політичної сили, заявила голова партії Олена Шуляк в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я, як керівник партії, яка співпрацює з вищими керівними органами партії, можу на сто відсотків сказати, що ми жодного разу не збиралися і не обговорювали можливі взагалі зміни", - сказала Шуляк.

Вона зазначила, що в партійному керівництві, на всіх рівнях, про зміну назви не йдеться.

"В наших вищих керівних органах, ні на рівні політичної партії, ні на рівні "Національної ради громад", ні на рівні центрального штабу, секретаріату тощо ми не обговорюємо, що у партії "Слуга народу" буде змінено назву", - сказала Олена Шуляк.

Раніше видання "Українська правда повідомило, що в партії "Слуга народу" тривають дискусії щодо перейменування партії через буцімто падіння рейтингів та скандали довкола членів партії.

Партія "Слуга народу" була офіційно зареєстрована в грудні 2017 року. Її назву пов'язують з однойменним комедійним серіалом виробництва студії "Квартал-95", в якій грав роль Володимир Зеленський, нинішній президент України. За матеріалами Радіо Свобода.