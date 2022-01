У США нагадали Москві про невиконані обіцянки з Мінських угод

У посольстві США в Україні підготували короткий огляд того, як РФ не хоче виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твітер посольство США в Києві.

В огляді розповідається, що у 2014-2015 роках РФ підписала Мінські угоди, що мали на меті зупинити розпочаті нею бойові дії на сході України. Зокрема, там йшлося про ефективний контроль над дотриманням режиму тиші на лінії зіткнення.

With Russia's troops threatening further invasion of Ukraine, a brief review of Russia's refusal to meet its obligations under the Minsk agreements. pic.twitter.com/61sBga8Cf0 - U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 5, 2022

Окрім того, РФ погодилася забрати із зони конфлікту важке озброєння, дозволити ОБСЄ моніторити дотримання перемир'я та здійснити повний обмін полоненими.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен усі ці пункти не виконуються саме Москвою.

У посольстві нагадали, що з 2014 року в ході розпочатого РФ кровопролиття вже загинули понад 13 000 громадян України.

9 грудня Україна запропонувала в ОБСЄ вжити 10 конкретних кроків, включаючи нове "різдвяне" перемир'я, з метою виходу з глухого кута на переговорах із врегулювання розпочатого Москвою збройного конфлікту.