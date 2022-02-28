У Зеленського анонсували другий раунд переговорів з Росією
Другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації має відбутися найближчим часом.
Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у соціальній мережі Facebook.
"Українська та російська делегації, які зустрілися в районі українсько- білоруського кордону, провели перший раунд переговорів з метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій", - йдеться у повідомленні.
"Сторони детально обговорили низку ключових тем, щодо яких вони мають перспективи знаходження взаємоприйнятних рішень", - додали в ОП.
"Ухвалено рішення негайно вийти на додаткові консультації у столицях держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін", - відзначається у повідомленні.
Представники України та Російської Федерації, які зустрілися на українсько-білоруському кордоні, після переговорів повертаються до Києва та Москви для консультацій, повідомляє УНІАН