У Зеленського анонсували другий раунд переговорів з Росією

Другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації має відбутися найближчим часом.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у соціальній мережі Facebook.

"Українська та російська делегації, які зустрілися в районі українсько- білоруського кордону, провели перший раунд переговорів з метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій", - йдеться у повідомленні.

"Сторони детально обговорили низку ключових тем, щодо яких вони мають перспективи знаходження взаємоприйнятних рішень", - додали в ОП.

"Ухвалено рішення негайно вийти на додаткові консультації у столицях держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін", - відзначається у повідомленні.

Представники України та Російської Федерації, які зустрілися на українсько-білоруському кордоні, після переговорів повертаються до Києва та Москви для консультацій, повідомляє УНІАН