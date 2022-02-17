Україна, Британія та Польща створили тристоронній альянс

Україна, Велика Британія та Польща започаткували новий тристоронній формат співпраці, покликаний реагувати на загрози європейській безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з державним секретарем Великої Британії Ліз Трасс пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці», – сказав Кулеба.

Він додав, що з логістичних причин міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау не зміг бути присутнім сьогодні у Києві, «але дистанційно він з нами».

Кулеба повідомив, що невдовзі на офіційних сайтах трьох зовнішньополітичних відомств з’явиться відповідна спільна заява трьох міністрів закордонних справ.

«У ній, зокрема, йдеться про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу», – зазначив очільник МЗС.

За його словами, учасники нового формату також зосередять зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс нещодавно заявила, що розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною.

Президент Володимир Зеленський 1 лютого повідомив, що Україна, Британія і Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі.