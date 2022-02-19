Україна ініціює консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму.

Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

"Сподіваюсь, ніхто не думає про Україну як зручний і вічний буфер між Заходом і РФ... Цього не буде, цього ніхто не допустить. Інакше - хто наступний? Держави НАТО змушені будуть захищати одна одну? Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і ст. 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що за відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна нібито отримала гарантії безпеки, і тепер не має ні тієї зброї, ні гарантій безпеки, ні частини території, що за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія.

"А головне - немає мільйонів наших громадян. Усього цього немає. Отже дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру", - підкреслив він.

Глава держави нагадав, що з 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму і тричі - безуспішно.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте, а я, як президент, вперше. Але і Україна, і я робимо це в останнє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ", - розповів він.

За словами Зеленського, якщо консультації вчергове не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки нашої країни, то Україна "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів".

Він також запропонував у найближчі тижні скликати саміт держав-постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Німеччини та Туреччини для "розв'язання безпекових викликів у Європі і напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій для України".

"Гарантій сьогодні, поки ми не є членом оборонного альянсу. І, фактично, знаходимося у сірій зоні - у безпековому вакуумі", - уточнив він.