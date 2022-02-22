Україна ініціює негайні консультації високого рівня з державами Будапештського меморандуму

Україна визначатиметься щодо подальших заходів із забезпечення власної безпеки після проведення негайних консультацій високого рівня з країнами- учасницями Будапештського меморандуму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС.

21 лютого на виконання доручення Президента Володимира Зеленського та відповідно до ст. 6 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) від 5 грудня 1994 року Міністерство закордонних справ України надіслало офіційні запити з вимогою щодо проведення негайних консультацій високого рівня між Україною та країнами- учасницями Будапештського меморандуму і гарантами безпеки України щодо невідкладних дій зі зниження напруги та гарантування безпеки України.

У запиті на проведення консультацій ідеться про триваюче порушення Росією її зобов'язань за Будапештським меморандумом, зокрема це порушення зобов'язання "утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй" (пункт 2 Меморандуму)".

Також у запиті ідеться про порушення зобов'язання "домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї" (пункт 4 Меморандуму).

"В залежності від факту проведення цих консультацій та їх результатів Україна визначатиметься щодо подальших заходів із забезпечення власної безпеки відповідно до її національних інтересів в умовах протидії російській агресії, норм міжнародного права та національного законодавства", - заявили у МЗС.

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого заявив про визнання незаконних утворень в ОРДЛО.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що Україна звернулася до країн, що підписали в 1994 році Будапештський меморандум про гарантії безпеки Україні в обмін на її відмову від ядерної зброї, невідкладно зібратися для консультацій.