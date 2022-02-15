Україна ініціює термінове засідання ТКГ через рішення Держдуми щодо можливого визнання Росією "ЛДНР" У вівторок, 15 лютого, українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ з ініціативою терміново скликати засідання ТКГ через рішення Держдуми щодо можливого визнання Росією "ЛДНР"

Про це йдеться у Telegram делегації.

"У зв'язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови No7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". За матеріалами np.pl.ua