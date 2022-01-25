Україна не піде на поступки Росії, яка вже забрала 15 тисяч життів громадян - Кулеба

Україна не піде на поступки Росії, щоб умиротворити очільника Кремля Володимира Путіна, і не прийме компроміси, про які домовляться за її спиною.

Про це в інтерв'ю CNN повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Якщо хтось піде на поступки щодо України за спиною України, по-перше, ми цього не приймемо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і слідує їй… Ми багато вже заплатили, зокрема 15 тисяч життів наших громадян, щоб отримати право вирішувати своє майбутнє", - сказав він.

Нагадаємо, з огляду на загрозливу ситуацію на кордоні України й високу ймовірність вторгнення Росії, міжнародні партнери розпочали евакуацію послів з України.

Зокрема, Велика Британія розпочала евакуацію працівників посольства з України, а Державний департамент дозволив від'їзд державних службовців США та членів їхніх сімей із посольства США в Києві.

Крім того, Японія закликала своїх громадян в Україні бути готовими до евакуації через небезпеку військового вторгнення Росії.

До того ж країни НАТО переводять сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі та винищувачі до країн у Східній Європі.

Таким способом Північноатлантична організація планує посилити оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні й навколо неї.

Раніше в американській газеті The New York Times опублікували нову карту розташування російських військ поблизу кордону з Україною. Натепер близько 100 тисяч ворожих військових оточують нашу країну з трьох боків.

З огляду на це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий до переговорів з Москвою, однак у разі військового вторгнення Російської Федерації в Україну, на Кремль очікують жорсткі санкції.

Водночас президент України Володимир Зеленський не розуміє, чому світові лідери останніми місяцями обговорюють ризики нового військового нападу Російської Федерації на Україну.

Західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах у січні-лютому 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. За матеріалами Прямий канал.