Україна не планує жодних агресивних дій - Резніков

Україна проводить широкий комплекс заходів для зміцнення своєї обороноздатності країни. Водночас всі проблеми вона буде вирішувати виключно політико-дипломатичним шляхом та не планує жодних агресивних дій.

Жодних провокацій з боку України не буде, однак на спроби ворога провокувати нас буде жорстка відсіч. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спеціального телемарафону до Дня єднання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі, хто має захищати Україну, роблять свою роботу. Усі війська, які мали вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків - вийшли, усі, хто повинен отримати боєкомплект - отримали, техніка заправлена, резерви сформовані. Українська армія повністю готова виконувати свої завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає. Також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони. Ми одночасно створюємо 176 військових частин. Управлінське ядро з професійних військових вже сформовано майже на 70% і це тільки за місяць. Невдовзі ми розпочнемо системну роботу з формування резерву територіальної оборони чисельністю 130 тисяч осіб. При цьому я хочу наголосити: Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити усі проблеми, повернути наших людей і наші території політико-дипломатичним шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій ні на Сході, ні щодо Криму та інших напрямках. Жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати нас буде жорстка відсіч", - наголосив Резніков.

Міністр звернувся до громадян України та нагадав, що Російська Федерація напала на Україну 8 років тому. Весь цей час існували загрози, вони існуватимуть й надали, проте сьогодні Україна набагато сильніша.

"Джерелом нашої сили є єдність, а також любов до нашої країни, до наших близьких, яких ми маємо захистити. Єднання - це наша потужна зброя", - наголосив міністр оборони.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14 лютого підписав указ No53/2022 по відзначення в Україні 16 лютого Дня єднання. Серед іншого в указі передбачається забезпечити з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30% та доведення до 20%від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України.