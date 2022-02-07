Україна обговорить з Німеччиною та Францією питання постачання зброї - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обговорить зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок питання постачання зброї.

Також, за словами Кулеби, це питання обговорюватиметься і з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "Інтерфакс-Україна.

"Так, питання військових постачань в Україну з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують цього вирішення Німеччини, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні, як і низка інших питань: і там, де у нас є дуже хороший рівень співробітництва, і ми вдячні за це Німеччині, і там, де у нас є проблемні питання, і нам треба додатково працювати з Німеччиною", - повідомив Кулеба під час брифінгу.

За словами глави МЗС, ця тема також обговорюватиметься у рамках візиту до України французького президента Еммануеля Макрона, який заплановано на 8 лютого.

"Також ми обговорюватимемо цю тему завтра, під час візиту президента Макрона, бо коли йдеться про зміцнення України, українських Збройних сил, не може бути країн-виключень, з якими ми цю тему не порушуємо", - наголосив Кулеба.

Німеччина принципово не постачає зброю Україні. За словами міністерки закордонних Анналени Бербок, Берлін готовий підтримувати Україну лише "беззбройними" методами: наприклад, будуючи військові шпиталі.

Крім того, уряд Німеччини продовжує блокувати закупівлю Україною летальної зброї через Агентство підтримки та закупівель НАТО (NSPA).

Київ неодноразово закликав Берлін відмовитися від занадто обережної політики щодо постачання озброєнь. 26 січня Міноборони країни заявило про готовність передати Україні п'ять тисяч захисних касок, але жодних письмових підтверджень не надало. За матеріалами ZN.ua