Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР" - Кулеба

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР", закликає розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т. зв. Л/ДНР, яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter у середу ввечері.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т. зв. Л/ДНР.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання Росією т. зв. ЛНР і ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню. За матеріалами Інтерфакс-Україна.