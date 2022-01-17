Україна продовжить діалог із Німеччиною про надання озброєння - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порушував на зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок питання надання Україні оборонних озброєнь, діалог щодо цього буде продовжений.

Про це Кулеба заявив на спільній з Бербок пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми обговорили з міністром питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек і щоб ті зусилля, яких ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі, дали свій результат», - сказав Кулеба.

Він додав, що «ми знаємо де, яку зброю ми можемо отримати, і чудово знаємо, як її використовувати виключно для захисту нашої землі».

«Ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться», - зазначив глава української дипломатії.

Посол України в ФРН Андрій Мельник напередодні візиту міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок до Києва закликав Берлін переглянути політику щодо ненадання оборонних озброєнь Україні.

За інформацією видання Bild, Німеччина з травня 2021 року використовує механізм НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні для оборони.