Україна продовжує бути центром світової дипломатії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна "продовжує бути центром світової дипломатії" і позитивно оцінює переговори з президентом Франції Еманнюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Безумовно, під час нашої зустрічі з французьким колегою найбільша увага була приділена питанню безпеки України, Європи та світу. Хочу констатувати, що ми маємо спільне бачення актуальних загроз і викликів. Тож партнерство України й Франції у цій сфері сьогодні надзвичайно важливе", - повідомив президент.

За словами Зеленського, Макрон запевнив його, що Франція готова й надалі сприяти деескалації та досягненню миру, зокрема в межах зустрічей "Нормандської четвірки".

"Очікуємо, що майбутні перемовини на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату, які відбудуться в Берліні, відкриють шлях до проведення саміту "Норманді" на найвищому рівні", - додав він.

Президент України також навів приклади економічної підтримки з боку Франції. Це 1,2 млрд євро фінансування (кредит на суму 200 млн євро та фінансові гарантії на 1 млрд євро), контракти на постачання в Укрзалізниці 130 локомотивів компанії Alstom, постачання ДСНС 370 одиниць пожежно- рятувальної техніки компанією Desautel, будівництво патрульних катерів для ДПСУ.