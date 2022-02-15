Україна просить НАТО про міжнародну допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій.

Державна служба з надзвичайних ситуацій просить Альянс надати автокрани, бульдозери, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки та іншу техніку.

Відповідний запит української сторони опублікований на сайті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Відповідно до зазначених процедур 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, - ред.) отримав запит про міжнародну допомогу від України", - йдеться в повідомленні.

ДСНС у запиті просить про постачання 10 автокранів вантажність не менше ніж 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.

Також у документі Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.