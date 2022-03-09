Україна просить партнерів допомогти з організацією переговорів Зеленського і Путіна
2022-03-09 19:05
Україна звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца за допомогою в організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив заступник голови офісу президента України Ігор Жовква в ефірі програми Tagesschau німецького телеканалу ARD.
На думку Жовкви, міжнародні партнери повинні допомогти організувати цю зустріч, під час якої "можна було б обговорити багато аспектів".