Україна просить партнерів допомогти з організацією переговорів Зеленського і Путіна

Україна звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца за допомогою в організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив заступник голови офісу президента України Ігор Жовква в ефірі програми Tagesschau німецького телеканалу ARD.

На думку Жовкви, міжнародні партнери повинні допомогти організувати цю зустріч, під час якої "можна було б обговорити багато аспектів".