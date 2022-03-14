Україна робить все, аби виключення росії з РЄ отримало якнайбільшу підтримку - Мезенцева

Українська делегація активно працює, щоб за виключення росії з Ради Європи на табло було б якнайбільше голосів.

Про це журналістам в Страсбурзі заявила голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо побачити на табло максимальну кількість підтримки", - сказала вона, наголосивши, що це історичний момент і для України, і для Ради Європи як організації, яка працює з правами людини.

Мезенцева підкреслила, що росія, як країна-член РЄ, напала на Україну - також члена РЄ, ще вісім років тому, і лише зараз Комітет міністрів РЄ разом зі швидкою реакцією Парламентської асамблеї РЄ наважився звернутися до процедурних питань і виключити росію з цієї інституції.

"Цей процес має юридичний характер, звісно, ми робимо все від нас залежне. Але і реакція в Раді Європи була найшвидшою. Резолюція буде включати кілька пунктів, безпосередньо це виключення росії", - зазначила Мезенцева.

Проте, за її словами, для делегації дуже важливі й гуманітарні аспекти, оскільки РЄ працює з правами людини: "Це забезпечення гуманітарних коридорів, це потенційні поправки, які можуть стосуватися так званої no fly zone, які ми географічно виділимо і виокремимо. Ну і, звісно, ми бачимо, як крадуть мерів і представників місцевого самоврядування - ті самі технології, які використовувалися росією з 2014 року - це також питання прав людини, і ми звертаємося до комісара РЄ з прав людини".

Своєю чергою, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук підкреслила, що за всю історію існування Ради Європи, це вперше, коли держава-член може бути виключена з цієї організації: "Рада Європи може стати першою міжнародною організацією, яка виключить росію зі своїх членів, і це може спричинити певний "ефект доміно" для інших організацій", - вважає вона.

"Це доволі символічно, бо наші дипломати працюють з різними міжнародними організаціями, щоб виключити з їх складу росію як країну-терориста. І рішення Ради Європи допоможе іншим міжнародним організаціям "вичистити росію" зі своїх членів", - додала Кравчук.

Водночас вона наголосила, що ПАРЄ є не тільки політичним органом Ради Європи, але й представництвом депутатів національних парламентів.

"Тож ми ще звертаємося до представників національних парламентів щодо no fly zone, щодо санкцій, щодо допомоги в прийомі наших біженців. Тому ми працюємо з двох боків - і з ПАРЄ, як представницьким органом, щоб виключити росію, і з депутатами з національних парламентів над допомогою для України", - підсумувала Кравчук.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив на екстреній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликав негайно виключити росію зі складу РЄ.

Надзвичайна сесія ПАРЄ, що відбувається цими днями в Страсбурзі, скликана для обговорення наслідків агресії російськоїі федерації проти України та вирішення подальшої долі участі агресора в цій міжнародній організації. За результатами дебатів 15 березня очікується ухвалення офіційного висновку парламентаріїв з рекомендаціями щодо подальших дій в контексті призупинення права представництва росії в органах Ради Європи, зокрема ПАРЄ та Комітеті міністрів РЄ.