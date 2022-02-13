Україна скликає термінову зустріч підписантів Віденського документа, включаючи Росію

Україна скликає зустріч країн-учасниць Віденського документа, включаючи Росію, протягом 48 годин. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму. Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", - заявив Кулеба.

11 лютого Україна відправила до Росії запит із вимогою надати "детальні роз'яснення щодо військової діяльності" біля своїх кордонів згідно з розділом III Віденського документа.

РФ як підписувач цього документа має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити про дату завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, типи озброєнь та військової техніки, що у ній. На підготовку відповіді було відведено 48 годин.

29 листопада 2021 року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що заплановані спільно з Росією навчання біля кордону Білорусі з Україною спрямовані на "прикриття" південних кордонів.

16 грудня Росія влаштувала військові навчання у Чорному морі у районі окупованого Криму.

11 січня 2022 близько 3000 військовослужбовців РФ приступили до нових навчань в областях, прилеглих до кордону з Україною.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ