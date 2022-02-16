Україна виходить ще з однієї угоди СНД

Верховна Рада підтримала закон України "Про вихід з деяких міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт (No0101) підтримали 309 народних депутатів.

Так, документом передбачений вихід України з Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій, яку ВР ратифікувала у 2002 році, а також із Протоколу про внесення змін і доповнень до Правил визначення походження товарів (ратифікований парламентом у 2004 році).

"Вихід з Угоди не вплине на інтереси українських виробників та експортерів, оскільки чинним законодавством України не передбачено надання тарифних преференцій у межах Загальної системи преференцій для країн, що розвиваються", - зазначено в пояснювальній записці.

Україна набула повноправного членства у Світовій організації торгівлі (СОТ) 16 травня 2008 року.