Україна виконала вимогу РФ для відновлення зустрічей радників лідерів Нормандської четвірки, - ЗМІ

У понеділок уряд ухвалив рішення відкликати законопроєкт Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій, формально - щоби виконати рекомендації Венеційської комісії.

Про це повідомляють джерела "ЄП".

Зазначається, що це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну.

Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила урядовцям, що документ необхідно змінити у кількох пунктах і, на її думку, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, а тому уряд має невідкладно відкликати внесений ним до Ради законопроект. Потребу змін вона пояснила тим, що уряд хоче втілити рекомендації Венеційської комісії Ради Європи.

"Венеційська комісія" раніше справді рекомендувала змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.

За інформацією джерел видання, реальною причиною термінового відкликання проєкту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів. На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.

Один зі співрозмовників "ЄП" на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня.

Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", зазначає видання, наразі немає. За матеріалами Цензор.НЕТ