Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії - Резніков

Українська влада з розумінням сприйме капітуляцію РФ. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

"Я наполегливо раджу кожному російському солдатові проїхати прямо за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і з приводу капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії", - написав Резніков.

Він також додав, що керівництво України на чолі із президентом Володимиром Зеленським залишається у Києві.

Українські військові продовжують давати відсіч ворогові, за певними напрямками захисники України переходять у контратаки, російський окупант втрачає десятки одиниць техніки.

Раніше Олексій Резніков зазначив, що Кремль поки що не бажає прийняти і визнати своє фіаско, але цей час вже близький. Невдоволення та деморалізація серед окупаційних військ посилюється. За матеріалами ZN.UA