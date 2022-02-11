Україна звернулася до РФ із запитом надати роз'яснення щодо військової діяльності в регіонах, прилеглих до української території

Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, передбачений розділом ІІІ Віденського документа, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Звернулися о Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України, та в тимчасово окупованому Криму. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.

Міністр зазначив, що Росія має 48 годин для того, щоб відповісти на запит.

"У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення. Ми продовжимо використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - наголосив Кулеба.

За матеріалами Інтерфакс - Україна.