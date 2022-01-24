"Українці пам'ятатимуть це десятиліттями". Кулеба прокоментував відмову Німеччини постачати озброєння

Україна розчарована відмовою Німеччини у постачанні оборонної зброї до України на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю, опублікованому 23 січня у виданні Welt am Sonntag.

"Ми розчаровані тим, що Німеччина, як і раніше, не дає дозволу на постачання оборонного озброєння Україні, особливо з урахуванням поточної ситуації", - заявив Кулеба.

Він також додав, що українці будуть ще більше розчаровані, коли Німеччина не лише відмовиться надавати Україні оборонне озброєння, а й перешкоджатиме іншим країнам це робити.

"На жаль, українці пам'ятатимуть це десятиліттями, і це дуже сумно для мене як міністра закордонних справ. Бажаю, щоб наше партнерство процвітало і щоб люди відчували дружні та теплі почуття одне до одного", - сказав Кулеба.

Він додав, що Німеччина "робила помилки щодо України в минулому", тому тепер її обов'язок - "ухвалювати правильні рішення сьогодні".

"Україна зазнала величезних втрат і руйнувань у Другій світовій війні. Тепер, коли ми знову страждаємо і перебуваємо під загрозою, єдина відповідна політика - це дозволити нам захищатися", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що Україна ніколи не планувала наступальних військових дій і не робить їх зараз.

"Ми просто хочемо мати можливість захистити себе і запобігти серйозному конфлікту", - додав він.

Фінансова допомога Німеччині протягом перших п'яти років з початку війни 2014 року становила понад €1,4 млрд, проте країна не надавала Україні зброї.

17 січня 2022 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що позиція Німеччини щодо постачання Україні оборонної зброї залишається незмінною.

Про те, що німецький представник у наглядовій раді NSPA заблокував передання Україні вже оплачених нею через цю структуру НАТО протидронних гвинтівок, писало 11 грудня 2021 року ZN.UA. Посол України у ФРН Андрій Мельник говорив про неформальні сигнали від Німеччини, що "подібне озброєння потенційно може спровокувати подальшу військову ескалацію на лінії розмежування та призвести до більш масштабних сутичок". Це головна лінія аргументації, якою офіційний Берлін пояснює відмову у наданні Україні зброї. Посол прогнозує, що стосовно цього курс нового уряду не зміниться.

У коментарі Financial Times, опублікованому 12 грудня, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Німеччина блокувала постачання зброї Україні через НАТО попри попередження США про ймовірне нове вторгнення Росії. За словами Резнікова, Берлін у листопаді наклав вето на закупівлю Україною протидронних рушниць та антиснайперських систем через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Згодом Німеччина пом'якшила позицію щодо першого пункту, вважаючи цю зброю нелетальною, тому Україні все ж таки вдалося оформити купівлю протидронних рушниць.

13 грудня німецьке видання Bild написало, що постачання Україні озброєння в межах НАТО блокувала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Україна вже заплатила за озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання та чекала доправлення. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA заблокували продаж американських гвинтівок. Співрозмовник Bild розповів, що Нідерланди підтримали ФРН "за вказівкою з Берліна", оскільки уряд Меркель не хотів створювати враження, що він єдиний серед країн - членів Альянсу виступає проти продажу. За матеріалами Гордон.