Українські парламентарі відвідали турецьке підприємство, де виробляють Bayraktar TB2

Представники депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною відвідали виробничі потужності компанії Baykar Teknolojileri у Стамбулі.

Про це повідомив співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною Рустем Умєров, передає Укрінформ.

"Посилюємо оборонну співпрацю з Туреччиною. Україна налагоджує співпрацю з турецькою компанією Baykar. Сьогодні відвідали виробниче підприємство з виготовлення військової техніки Baykar Teknolojileri. Компанія демонструє високий рівень технологічності та якості", - повідомив Рустем Умєров.

Нардеп нагадав, що у вересні 2021 році Міністерство оборони України та Генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар підписали Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально- випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов'язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

"Упродовж довгого часу в нашій армії точилися дискусії щодо недостатньої кількості безпілотних комплексів, які можна було б використовуватися для розвідки та коригування вогню артилерії. Посилення співпраці з нашими турецькими партнерами може поступово розв'язувати цю проблему", - зауважив Умєров.

Політик нагадав, що в липні минулого року ВМС України отримали перший розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2. Цей комплекс має збільшену дальність дії - до 300 кілометрів та включає можливість розміщення станцій управління на кораблях ВМСУ.

"Ми не хочемо війни, але готові чинити опір для захисту наших людей та кордонів. Саме тому не стоїмо на місці та збільшуємо технологічність наших Збройних Сил. Оборона майбутнього - це не брязкання зброєю, а застосування інтелекту задля зменшення людських втрат", - написав Умєров.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 січня відбувся візит до Туреччини українських парламентарів зі складу депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною. Програма візиту охоплювала два міста - Анкару й Стамбул.

Під час візиту в Анкару представники депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Турецькою Республікою зустрілися зі головою Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Мустафою Шентопом, радником президента Туреччини Ялчином Топчу, головою українсько- турецької міжпарламентської групи дружби з турецької сторони, депутатом парламенту Тугрулом Тюркешем та членами цієї групи, головою турецької парламентської делегації в ПАРЄ Ахметом Їлдизом, головою комітету у закордонних справах парламенту Туреччини Акіфом Киличем, заступником міністра закордонних справ Туреччини Явузом Селімом Кираном.

У Стамбулі група українських парламентарів відвідала Вселенський Патріархат, де відбулася зустріч з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм та виробниче підприємство Baykar Teknolojileri.