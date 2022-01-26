Український посол розкритикував доставку німецьких шоломів як «суто символічну політику»

Німеччина постачає Україні 5 тисяч військових захисних шоломів.

Міністр оборони Крістіне Ламбрехт вважає це «дуже чітким сигналом: ми стоїмо на вашому боці»: федеральний уряд доставить Україні 5000 військових захисних шоломів. Проте уряд у Києві вимагає масштабного постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії.

Український посол Андрій Мельник одразу висловив своє розчарування: в інтерв’ю Spiegel він схарактеризував заплановану постачу захисних шоломів як «суто символічну політику», яка ігнорує нагальні потреби української армії. «Нам потрібна оборонна зброя, щоб захистити нашу країну, — сказав дипломат, — ми неодноразово інформували про це федеральний уряд».

"Нам потрібне не лавірування, а мужні вчинки ФРН, яка нарешті поставить Україні німецьке оборонне озброєння, якого ми сьогодні найбільше потребуємо", - прокоментував Мельник.

Мельник нагадав, що Україна просила 100 тисяч шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі та зенітні комплекси.

Мельник також заперечив враження, що останніми днями Україна спеціально просила у Німеччині засоби захисту. Швидше, військові експерти з посольства задавали багатьом країнам НАТО загальне запитання, чи можливе таке постачання.

Захисні шоломи можна використовувати лише для спорядження резервістів, які зараз мобілізуються. «Це не означає, що питання термінового постачання зброї зняте з обговорення», – сказав Мельник. «Це лише крапля в морі, це не розрада», – сказав Мельник агентству dpa. "Україна очікує повороту німецького уряду на 180 градусів, чекає на зміну парадигми».

За даними dpa, з проханням про надання озброєння Україна звернулась до міністерства оборони ФРН 19 січня. Йшлось, зокрема, про потребу у шоломах та бронежилетах.

Критику щодо доставлення шоломів також висловив Флоріан Хан, речник з оборонної політики фракції Союзу: «Федеральний уряд намагається створити враження, що він дуже тісно на боці України. Я думаю, що було б відверто цинічним доводити це з доставлянням 5000 захисних шоломів».

Голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттген (ХДС) написав у Twitter, що з постачанням шоломів «федеральний уряд лише погіршує ситуацію для себе та для Німеччини». Було «соромно виражати масштаби цієї кризи у військових шоломах».

Критика виходила й від лівих: «Ні шоломи, ні гаубиці, ні експорт зброї не є внеском у вкрай необхідне дипломатичне вирішення українського конфлікту», – заявила представник своєї парламентської групи з політики роззброєння Севім Даґделен, «Федеральний уряд повинен повністю зосередитися на своїй посередницькій ролі в нормандському форматі та працювати над досягненням переговорного рішення, яке гарантує безпеку та стабільність для всіх сторін». За матеріалами Spiegel, Deutsche Welle.