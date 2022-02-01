Україну наступного тижня відвідають глави МЗС п'яти країн

Україну наступного тижня відвідають міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Австрії, Чехії та Словаччини.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на онлайн-брифінгу у вівторок, 1 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Речник МЗС нагадав, що сьогодні в Україні перебувають прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі та Нідерландів, а за кілька днів прибуде президент Туреччини.

"7-8 лютого зі спільним візитом до України прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які здійснять поїздку на Донбас. Наступного тижня Дмитро Кулеба також проведе переговори в Києві з міністрами закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини", - сказав Ніколенко.

Він додав, що українська влада постійно працює з міжнародними партнерами, щоб стримати Росію від подальшої російської ескалації.

"Ніхто не знає, що в голові керівництва Росії, але ми точно знаємо, що з такою інтенсивною присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики подальшої агресії знижуються", - зазначив речник МЗС.