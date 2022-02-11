В Берліні переговори "нормандських радників" не увінчалися успіхом

В Берліні 10 лютого провели перемовини радники глав держав Нормандського формату - України, Німеччини, Франції, Росії. Переговори тривали близько 10 годин.

Від України брав участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За підсумками розмови не було підписано жодного документу.

"Ми сподіваємося, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи буде розблоковано гуманітарні питання - щодо звільнення утримуваних осіб, щодо відкриття КПВВ, які вже понад рік готові з українського боку", - сказав Андрій Єрмак.

За його словами, також дуже важливо, що всі учасники зустрічі радників у Нормандському форматі висловили повну прихильність всеосяжному режиму припинення вогню на Донбасі.

"Українська сторона налаштована на конструктивний діалог", - наголосив Андрій Єрмак. За матеріалами Український репортер