В Офісі президента заявили про неможливість прямих переговорів із сепаратистами

Українська сторона не вестиме прямих переговорів із сепаратистами. Напередодні у німецькій пресі з'явилася інформація про нібито присутність такого питання на порядку денному переговорів "нормандських радників" у Парижі.

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці… Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", - заявив у коментарі "РБК-Україна" керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який представлятиме українську сторону на переговорах у Парижі.

Як розповів Єрмак, нині конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає. Українська сторона планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в нормандському форматі.

"На відміну від деяких політиків, ні бізнесу, ні переговорів ми з сепаратистами не ведемо і ніколи не вестимемо", - додав глава ВП.

Він зазначив, що затверджувати будь-які документи у нормандському форматі мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі радників і міністрів у цьому форматі мають виключно консультаційний характер.

"Будь-які інсинуації чи маніпуляції - це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів", - наголосив керівник Офісу президента.

Єрмак додав, що останніми днями від німецьких політиків звучали дуже суперечливі заяви, якими вже дало відповідну оцінку українське Міністерство закордонних справ України.

Нагадаємо, головні радники лідерів нормандського формату (Україна, Росія, Німеччина і Франція) незабаром проведуть офіційну зустріч. За останньою інформацією переговори пройдуть 25 січня в столиці Франції - Парижі.

За матеріалами UA.NEWS